Власти Владимира прорабатывают вопрос «усиления» нескольких автобусных маршрутов областного...

Власти Владимира прорабатывают вопрос «усиления» нескольких автобусных маршрутов областного центра.Речь идет об увеличении количества машин, выходящих на линии.Предполагается вывести еще два автобуса на «кольцевой, двадцать восьмой. Сейчас по нему курсируют четыре единицы техники.Не хватает машин на 26-м маршруте. Его сейчас обслуживает муниципальный "Владимирпассажиртранс".Вместо восьми автобусов людей возят шесть. Самая тяжелая ситуация - на маршруте номер 17. Месяц, как его обслуживание приостановлено. Но это временная мера. Задачи совсем ликвидировать маршрут нет.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г. Владимира:- Наоборот, в настоящее время мы ведем переговоры с потенциальными подрядчиками, перевозчиками о возобновлении его работы. На сегодня, к сожалению, да, у нас не хватает возможности его обслуживать. Мы сейчас ведем эти переговоры, если они увенчаются успехом, я надеюсь, что уже в ближайшее время постараемся возобновить его работу. Задача - ликвидировать, убрать – не стоит и не стояла.