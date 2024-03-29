С наступлением тепла владимирцы начали кататься на электросамокатах. Многих горожан не устраивают лихачи на таком транспорте, поэтому во Владимире подготовят правовые акты,

С наступлением тепла владимирцы начали кататься на электросамокатах. Многих горожан не устраивают лихачи на таком транспорте, поэтому во Владимире подготовят правовые акты, упорядочивающие эксплуатацию пунктов проката электросамокатов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Дело в том, что проблема с лихачами решена урегулированием ПДД, а вот работа пунктов проката во Владимире сейчас никак не урегулирована. По