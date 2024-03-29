Городской автобус 23 стал очередным участником ДТП. На перекрестке у гостиницы “Золотое кольцо” в общественный транспорт врезалась грузовая Газель. Столкновение произошло на

Городской автобус 23 стал очередным участником ДТП. На перекрестке у гостиницы “Золотое кольцо” в общественный транспорт врезалась грузовая Газель. Столкновение произошло на проспекте Строителей у 23-го дома 29 марта в 13:20. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГИБДД области Водитель автомобиля Газель 1982 г. р. (42 года) при повороте налево не предоставил преимущество в движении автобусу