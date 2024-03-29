Во Владимире наградили лучших боксеров и тренеров области В торжественной обстановке отметили...

Во Владимире наградили лучших боксеров и тренеров областиВ торжественной обстановке отметили спортсменов, которые стали чемпионами и призерами престижных соревнований. Знаками отличия награждены и наставники боксёров.Говорили и о спортивных итогах 2023-его года.Бокс - один из ведущих видов спорта в регионе. По статистике во Владимире им занимаются около 10 тысяч человек.Чемпионов поздравили первый заместитель губернатора - Александр Ремига, руководитель Федерации бокса Владимирской области - Михаил Шашков, а также генеральный секретарь Федерации бокса России - Татьяна Кириенко.Залог побед - стабильное финансирование. Поддержке спорта в регионе уделяется особое внимание.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Спорт является для Владимирской области авангардом на сегодняшний день, один из самых важных процессов. Наша общая задача - развивать на территории региона...губернатором запущен ряд проектов по совершенствованию инфраструктуры. Будут построены несколько крупных спортивных залов по разным совершенно направлениям и видам спорта.