Во Владимире состоялось пленарное заседание Общественной Палаты региона Итоги работы Штаба...

Во Владимире состоялось пленарное заседание Общественной Палаты регионаИтоги работы Штаба общественного наблюдения на выборах Президента Российской Федерации. Этой теме посвятили сегодняшнее пленарное заседание Общественной Палаты региона. Все подробности - у Марии Платанюк.О Президентских выборах и роли гражданского общества. Это пленарное заседание Общественной Палаты региона - первое после главного события в жизни страны.Рекордная явка в дни голосования - доказательство народной поддержки государственного курса. И ответственного отношения к общему будущему.Выборы были открытыми и прозрачными, - таков вывод экспертов.Самое активное участие в этой работе принял корпус общественных наблюдателей. Штаб общественного наблюдения во главе с Галиной Мизелёвой нёс многодневную "вахту". Наблюдатели, - а всего их было 2 с половиной тысячи - прошли обучение и затем "включились" в трехдневный марафон на участках.Галина Мизелёва, председатель Штаба общественного наблюдения:- Это говорит о том, что общественное наблюдение становится очень важным процессом. И те люди, которые считают для себя важным принимать участие в решениях нашего общества, - они готовы и работать в этих процессах. 53 соглашения было заключено. В прошлые выборы мы заключали 42 таких соглашения. Актив растёт, гражданская сознательность увеличивается.Выборы Президента, на которых с результатом свыше 87 процентов голосов избирателей победил Владимир Путин, показали: жители всех регионов России хотят быть "сопричастны" к ее судьбе. Совершенствуются и избирательные механизмы. Но главным остается приоритет законности и доверия.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- Это вопросы доступности голосования. Дистанционное электронное голосование. И многие другие моменты, которые способствуют повышению уровню доверия к избирательной системе России у наших избирателей.Что касается наблюдателей, их состав заметно "помолодел", - говорят в Штабе. Год от года в корпусе все больше молодежи.Открытость выборов - это и система видеонаблюдения. Специальная стена, которая состояла из 64 экранов, в режиме реального времени показывала всё, что происходит на избирательных участках в разных территориях.Галина Мизелёва, председатель Штаба общественного наблюдения:- Я хочу сказать спасибо всем членам Общественной Палаты, которые в этом году дежурили в Центре общественного наблюдения, потому что 3 смены с 8 до 20 часов - это действительно серьёзная, тяжелая работа. Нужно бдительно посмотреть на участки, нужно посмотреть, что происходит, нужно ответить на те обращения, которые приходят к нам из территорий.Общественная палата области и участники заседания - во главе с заместителем губернатора Константином Барановым - поблагодарили коллег за работу в период избирательной кампании. Гражданское общество в регионе набирает силу.Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир".