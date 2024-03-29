57 населенных пунктов могут оказаться в опасности.

В пятницу, 29 марта, во Владимирской области начался весенний паводок, о чем сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Уровень воды в реках может достичь опасных и критических значений, поэтому зоны возможного затопления активно мониторят спасатели с помощью беспилотников. Согласно официальной информации, в настоящее время не зарегистрировано никаких случаев подтоплений. Прогнозы на ближайшие сутки также не предвещают ухудшения ситуации. Однако специалисты из МЧС подчеркнули, что в случае наихудшего развития событий, до 25 населенных пунктов могут попасть под угрозу наводнения, а 32 населенных пункта могут оказаться отрезанными от внешнего мира.