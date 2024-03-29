В этот день у 536 лифтов, которые установлены в домах региона, истекает срок эксплуатации. Замену оборудования обсудили на совещании в Фонде капремонта. Из общего количества домов, где

В этот день у 536 лифтов, которые установлены в домах региона, истекает срок эксплуатации. Замену оборудования обсудили на совещании в Фонде капремонта. Из общего количества домов, где планируется замена лифтов, взносы на счет регионального оператора делают 403 дома. Взносы на свой капремонт на специальных счетах – у 133 домов. Причем деньги на замену тех самых