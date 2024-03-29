Волнующая новость: во Владимире столкнулись автобус и газель
Очередное ДТП с участием...
"Волнующая новость": во Владимире столкнулись автобус и газель
Очередное ДТП с участием общественного транспорта во Владимире. На проспекте Строителей 29 марта столкнулись автобус и газель.
По информации ГИБДД, водитель газели при повороте налево не предоставил преимущество автобусу 23-го маршрута, - он двигался прямо.
В аварии, к счастью, никто не пострадал.
Добавим, с начала года в областной столице произошло 94 ДТП с участием общественного транспорта, 18 из них с пострадавшими.