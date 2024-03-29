Вопросы развития бизнеса во Владимирской области обсудили генеральный директор корпорации МСП и...

Вопросы развития бизнеса во Владимирской области обсудили генеральный директор корпорации МСП и первый заместитель губернатораС рабочим визитом в области сегодня побывал Александр Исаевич, генеральный директор корпорации МСП. Вопросы развития бизнеса с ним обсудил первый заместитель губернатора Александр Ремига. Развивать малый и средний бизнес помогают региональные и федеральные меры поддержки. В том числе и сотрудничество с корпорацией МСП.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Здесь важны те семинары, которые проводятся, тренинги, вовлечение полное. Ну, и открытость корпорации. Это дает возможность очень оперативно решать задачи, которые стоят перед предпринимателями. И могу сказать, что ключевой упор на 2024 год мы для себя видим - это цифровизация всех процессов.Взаимодействие с регионом эффективно, - отметил сегодня Александр Исаевич, - генеральный директор корпорации МСП. Сейчас во Владимирской области - свыше 51-ой тысячи её субъектов. В центре "Мой бизнес" они могут получить юридические консультации, рекомендации по ведению бизнеса, принять участие в выставках и ярмарках, мастер-классах и межрегиональных бизнес-миссиях.Свыше 400 владимирцев, в их числе - самозанятые и физические лица, - уже прошли обучающие модули: "Азбука предпринимательства", "Школа предпринимательства", "Мама-предприниматель".В 2023-ем году прямыми поручительствами Корпорации по кредитным обязательствам воспользовались 87 субъектов МСП. Объем поручительств составил 640 миллионов рублей.Александр Исаевич, генеральный директор корпорации МСП:- По сравнению с 2021 годом, на сегодняшний день объем кредитно-гарантийных мер поддержки по области составляет более 10 миллиардов. При 17% от общего объема кредитования. Это в 2 раза больше, чем по итогам 2021 года.