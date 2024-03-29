На минувшей неделе во Владимирской области зафиксировано 57 преступлений с применением IT-технологий.

На минувшей неделе во Владимирской области зафиксировано 57 преступлений с применением IT-технологий. В общей сложности аферисты забрали у наших земляков свыше 27 млн рублей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Мошенники используют разные схемы. К примеру, жительнице Собинского района позвонил неизвестный гражданин, представился работником финансового учреждения и убедил даму перевести сбережения на «безопасные счета». В итоге доверчивая жертва перечислила злодеям 3,5 млн рублей.«По всем фактам противоправной деятельности следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.