Перед судом предстанут 18-летний житель Коврова и 25-летний житель Московской области.

Перед судом предстанут 18-летний житель Коврова и 25-летний житель Московской области. Молодых людей обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что обвиняемые были курьерами у телефонных аферистов, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», и забирали деньги у обманутых граждан. Так, житель Коврова получил от 83-летней и 89-летней потерпевших 400 тысяч рублей. А жителю Подмосковья 84-летняя пенсионерка из Гусь-Хрустального отдала 100 тыс. рублей.Уголовные дела в отношении фигурантов переданы в суд.