Неизвестный, используя персональные данные клиентов банка, оформил заявки на получение кредитов в различных банках...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков, расположенного на Селезневской улице. Он сообщил, что неизвестный, используя персональные данные клиентов банка, оформил заявки на получение кредитов в различных банках на общую сумму 1,5 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Отрадной улице. Установлено, что злоумышленница ранее работала в данном банке и, используя служебное положение, оформляла кредиты на клиентов банка, не ставя их в известность, а в последующем переводила деньги на подконтрольный ей счет и распоряжалась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60