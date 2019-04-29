На местах дежурили 850 правоохранителей

На местах дежурили 850 правоохранителей27-го и 28-го апреля в 163 населённых пунктах Владимирской области прошло более 280 мероприятий в честь празднования Пасхи. На них пришло более 80 тысяч жителей и гостей 33-го региона.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, общественный порядок обеспечивали 850 полицейских, 89 росгвардейцев, 178 народных дружинников, 44 сотрудника ЧОПов и 35 представителей казачества.Во время празднований нарушений общественного порядка и угроз безопасности не допущено.