Акцию Эскадрилья героев, запланированную к проведению 9 мая в Хабаровске, отменили в связи с гибелью начальника посадочной площадки Калинка Владимира Левшина, который являлся организатором этой акции.

Акцию "Эскадрилья героев", запланированную к проведению 9 мая в Хабаровске, отменили в связи с гибелью начальника посадочной площадки Калинка Владимира Левшина, который являлся организатором этой акции. Информация появилась на сайте аэродрома Калинка.СМИ сообщали, что днем 27 апреля на аэродроме Калинка под Хабаровском упал легкомоторный частный двухместный самолет Як-18. В результате крушения погибли президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимир Левшин, а также пилот-любитель Сергей Ланкин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.В этом году акция "Эскадрилья героев" должна была пройти в третий раз. В рамках акции в День Победы 9 мая в небо над Хабаровском поднимаются самолеты, на фюзеляжах которых размещены фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.