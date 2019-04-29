Синоптики на Урале продлили действие штормового предупреждения. В регионе ожидаются сильный снег, метели, усиление ветра до 25 метров в секунду.

Синоптики на Урале продлили действие штормового предупреждения. В регионе ожидаются сильный снег, метели, усиление ветра до 25 метров в секунду.Затруднено движение на трассе Екатеринбург — Серов. Несколько машин занесло в кювет. Спасатели помогают вернуть их на проезжую часть.МЧС просит водителей не использовать личный транспорт, особенно на летней резине. Пешеходов призывают быть аккуратнее и обходить шаткие конструкции, передает телеканал "Россия 24".