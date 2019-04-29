Минобороны рассказало, какую технику увидят зрители на Параде Победы в Москве.

Минобороны рассказало, какую технику увидят зрители на Параде Победы в Москве.Парад в честь 74-летия Победы традиционно откроет проход танка Т-34-85. Далее проедут защищенные машины "Тигры-М", в том числе оснащенные боевыми модулями "Арбалет", а также машины "Тайфун-К 4х4" и "Корнет-Д1".Затем по Красной площади проедет БТР-82, следом – по 6 боевых машин пехоты "Курганец" и БМП-3.За ними проследуют новинки: четыре "Арматы" и шесть "Терминаторов", передает РИА Новости. Следом пойдут танки Т-72Б3, оснащенные динамической защитой, а также боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.Потом зрители увидят самоходные артиллерийские установки "Мста-С", которые пройдут в сопровождении БТР-82А. Затем последуют "Искандеры-И" — самоходные пусковые установки ракетных комплексов. Их также будет сопровождать БТР-82А.Следом проедут 4 реактивных системы залпового огня "Смерч" и системы ПВО — "Тор-М2", "Бук-М2", "Панцири-М" и С-400. Зрители увидят также пусковые установки "Ярс", машины "Тайфун-У" и "Тайфун-К", автомобили "Урал", "Патруль" и "Тигр".Проезд техники завершится показом новинки – БТР "Бумеранг".Затем начнется авиационная часть парада, которую откроет Ми-26 – самый большой транспортный вертолет в мире. Он пролетит в сопровождении четырех Ми-8. Затем в небе появятся ударные вертолеты — Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24.Далее можно будет увидеть самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, следом пролетят три транспортных самолета Ил-76МД. За ними последуют фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также истребители МиГ-29СМТ.Зрителям покажут дозаправку в воздухе – ее осуществят бомбардировщик Ту-95МС и заправщик Ил-78.Также в небе над Красной площадью пролетят еще три тактических бомбардировщика Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ. На Параде можно будет увидеть МиГ-31 – истребители-перехватчики дальнего действия. Также москвичам и гостям столицы покажут фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовые самолеты Су-25.