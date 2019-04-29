Дочь Алсу могла победить в финале шоу Голос. Дети благодаря атаке хакеров. Систему голосования сейчас проверяют специалисты. В то же время, эксперты пока не исключают другого варианта: подсчитаны реальные голоса, которые отдали Микелле Абрамовой телезрители.

Дочь Алсу могла победить в финале шоу "Голос. Дети"благодаря атаке хакеров. Систему голосования сейчас проверяют специалисты. В тоже время, эксперты пока не исключают другого варианта: подсчитаны реальныеголоса, которые отдали Микелле Абрамовой телезрители.События во время голосования в финале проекта, в которомучаствовала , могли развиваться по 3 вариантам, которые сейчас и рассматриваютэксперты. Один из них – это хакерская атака. Злоумышленники могли, проникнув всистему, подменить истинные результаты подтасованными. Либо сделать так, чтобыодин голос учитывался за несколько."Проверить довольно легко, просто будет виднасущественная разница между зафиксированными голосами и противоречивымрезультатом. Также атаку могут провести изнутри инсайдеры, которые в своихинтересах влияют на процесс", – рассказал журналистам на условияханонимности бывший сотрудник управления "К", член команды независимыхрасследователей киберпреступлений.Эксперт не исключает полностью и второй возможности – ошибкисистемы голосования. Он напомнил, что периодически и появляются новости о том,что обнаружены "баги" на сайтах силовых структур. А не так давно студентынашли уязвимость в программе подстанции "скорой помощи".И третий вариант – это были реальные голоса, отданные за. Как заявил специалист в интервью , он неисключает вероятности того, что это была настоящая активность пользователей -фанатов тех звезд, которые активно рекламировали участницу.Напомним, Первый канал привлек к анализу технологийэлектронного голосования на шоу "Голос.Дети" компанию Group-IB,сотрудничающую с интерполом. Как было объявлено по завершении финальнойпрограммы, разрыв голосов между Микеллой Абрамовой и следующим участником по СМС был менее чем в два раза,а по звонкам – примерно в 18 раз.