Дочь Алсу могла победить в финале шоу Голос. Дети
благодаря атаке хакеров. Систему голосования сейчас проверяют специалисты. В то
же время, эксперты пока не исключают другого варианта: подсчитаны реальные
голоса, которые отдали Микелле Абрамовой телезрители.
Дочь Алсу могла победить в финале шоу "Голос. Дети"
благодаря атаке хакеров. Систему голосования сейчас проверяют специалисты. В то
же время, эксперты пока не исключают другого варианта: подсчитаны реальные
голоса, которые отдали Микелле Абрамовой телезрители.
События во время голосования в финале проекта, в котором
участвовала , могли развиваться по 3 вариантам, которые сейчас и рассматривают
эксперты. Один из них – это хакерская атака. Злоумышленники могли, проникнув в
систему, подменить истинные результаты подтасованными. Либо сделать так, чтобы
один голос учитывался за несколько.
"Проверить довольно легко, просто будет видна
существенная разница между зафиксированными голосами и противоречивым
результатом. Также атаку могут провести изнутри инсайдеры, которые в своих
интересах влияют на процесс", – рассказал журналистам на условиях
анонимности бывший сотрудник управления "К", член команды независимых
расследователей киберпреступлений.
Эксперт не исключает полностью и второй возможности – ошибки
системы голосования. Он напомнил, что периодически и появляются новости о том,
что обнаружены "баги" на сайтах силовых структур. А не так давно студенты
нашли уязвимость в программе подстанции "скорой помощи".
И третий вариант – это были реальные голоса, отданные за
. Как заявил специалист в интервью , он не
исключает вероятности того, что это была настоящая активность пользователей -
фанатов тех звезд, которые активно рекламировали участницу.
Напомним, Первый канал привлек к анализу технологий
электронного голосования на шоу "Голос.Дети" компанию Group-IB,
сотрудничающую с интерполом. Как было объявлено по завершении финальной
программы, разрыв голосов между Микеллой Абрамовой и следующим участником по СМС был менее чем в два раза,
а по звонкам – примерно в 18 раз.