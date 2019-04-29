Маленький Саша вместе с отцом, Евгением Плющенко, стал гостем ток-шоу на японском телевидении. Сын продюсера Яны Рудковской рассказал о своих изнурительных тренировках по фигурному катанию.

Маленький Саша вместе с отцом, Евгением Плющенко, сталгостем ток-шоу на японском телевидении. Сын продюсера Яны Рудковскойрассказал о своих изнурительных тренировках по фигурному катанию.Мальчик с ранних лет занимается фигурнымкатанием. Саша успешно осваивает сложные элементы, восхищая поклонников этоговида спорта.Недавно сынРудковской стал героем программы на японском телеканале телеканала TBS. Встудии Саша рассказал о ходесвоих тренировок по фигурному катанию. Малыш порадовал зрителей, произнесянесколько фраз на японском языке, передаетВместе с тем, зрители обратиливнимание на то, что сын Рудковской и Плющенко выглядел чересчур серьезным длясвоих лет и неприветливым. Однакоазиатские телезрители принялись жалеть юного спортсмена и сочувствовать ему.Японцы назвали "бедным ребенком". По их мнению, маленький фигурист появилсяв эфире с "печальным взглядом без жизни в глазах", сообщаетОтметим, что многиероссияне тоже считают, что Сашу изматывают постоянные тренировки. Ранее в Instagram пользователи соцсети писали о том, что даже насемейном отдыхе и Плющенко почти никогда не улыбается, фотографируясьс грустным лицом. Некоторые полагают, что упорными занятиями Рудковская иПлющенко лишают мальчика полноценного детства.