Маленький Саша вместе с отцом, Евгением Плющенко, стал
гостем ток-шоу на японском телевидении. Сын продюсера Яны Рудковской
рассказал о своих изнурительных тренировках по фигурному катанию.
Маленький Саша вместе с отцом, Евгением Плющенко, стал
гостем ток-шоу на японском телевидении. Сын продюсера Яны Рудковской
рассказал о своих изнурительных тренировках по фигурному катанию.
Мальчик с ранних лет занимается фигурным
катанием. Саша успешно осваивает сложные элементы, восхищая поклонников этого
вида спорта.
Недавно сын
Рудковской стал героем программы на японском телеканале телеканала TBS. В
студии Саша рассказал о ходе
своих тренировок по фигурному катанию. Малыш порадовал зрителей, произнеся
несколько фраз на японском языке, передает
Вместе с тем, зрители обратили
внимание на то, что сын Рудковской и Плющенко выглядел чересчур серьезным для
своих лет и неприветливым. Однако
азиатские телезрители принялись жалеть юного спортсмена и сочувствовать ему.
Японцы назвали "бедным ребенком". По их мнению, маленький фигурист появился
в эфире с "печальным взглядом без жизни в глазах", сообщает
Отметим, что многие
россияне тоже считают, что Сашу изматывают постоянные тренировки. Ранее в Instagram пользователи соцсети писали о том, что даже на
семейном отдыхе и Плющенко почти никогда не улыбается, фотографируясь
с грустным лицом. Некоторые полагают, что упорными занятиями Рудковская и
Плющенко лишают мальчика полноценного детства.