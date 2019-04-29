Телеведущая и модель 28 апреля поздравила поклонников
с Христовым Воскресением. При этом Виктория Боня опубликовала в Instagram ролик, вызвавший недоумение
многих пользователей соцсети.
Телеведущая и модель 28 апреля поздравила поклонников
с Христовым Воскресением. При этом Виктория Боня опубликовала в Instagram ролик, вызвавший недоумение
многих пользователей соцсети.
На видео
знаменитость прогуливается по Москве в смелом наряде. Ультракороткое коралловое
платье полностью открывает стройные ноги Виктории Бони. При этом она выбрала
для променада босоножки на огромной шпильке.
Нижняя часть
наряда поднимается и, кажется, вот-вот обнажит нижнее белье Виктории Бони. Именно
в таком виде знаменитость решила поздравить всех с праздником Светлой Пасхи.
"С
Воскресением Христовым, дорогие мои! Желаю вам и вашим близким мира, добра,
благополучия и любви! Пусть сопровождает всюду Божье благословение и удача.
Делитесь, как прошел ваш день, чем занимались? Погодка везде уже радует?",
– подписала Виктория Боня видео.
Многие поклонники
восхитились фигурой и сексуальностью модели. Однако нашлись и те, кто посчитал
вид неподобающим для поздравлений с Пасхой. "Боже, какое высокомерие!", "Видос, конечно, вообще
не в тему", "Этот образ как раз совпадает с праздником Пасхи...",
– высказались фолловеры.
Ранее рассказала, как оказалась на дне рождения у известного
бразильского футболиста Неймара. Экс-участница "Дома-2"
отметила, спортсмен сам прислал ей приглашение, от которого она не смогла
отказаться. Модель прилетела на торжество в Париж, где был организован дорогой
фуршет.