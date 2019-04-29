Телеведущая и модель 28 апреля поздравила поклонников с Христовым Воскресением. При этом Виктория Боня опубликовала в Instagram ролик, вызвавший недоумение многих пользователей соцсети.

Телеведущая и модель 28 апреля поздравила поклонниковс Христовым Воскресением. При этом Виктория Боня опубликовала в Instagram ролик, вызвавший недоумениемногих пользователей соцсети.На видеознаменитость прогуливается по Москве в смелом наряде. Ультракороткое коралловоеплатье полностью открывает стройные ноги Виктории Бони. При этом она выбраладля променада босоножки на огромной шпильке.Нижняя частьнаряда поднимается и, кажется, вот-вот обнажит нижнее белье Виктории Бони. Именнов таком виде знаменитость решила поздравить всех с праздником Светлой Пасхи."СВоскресением Христовым, дорогие мои! Желаю вам и вашим близким мира, добра,благополучия и любви! Пусть сопровождает всюду Божье благословение и удача.Делитесь, как прошел ваш день, чем занимались? Погодка везде уже радует?",– подписала Виктория Боня видео.Многие поклонникивосхитились фигурой и сексуальностью модели. Однако нашлись и те, кто посчиталвид неподобающим для поздравлений с Пасхой. "Боже, какое высокомерие!", "Видос, конечно, вообщене в тему", "Этот образ как раз совпадает с праздником Пасхи...",– высказались фолловеры.Ранее рассказала, как оказалась на дне рождения у известногобразильского футболиста Неймара. Экс-участница "Дома-2"отметила, спортсмен сам прислал ей приглашение, от которого она не смоглаотказаться. Модель прилетела на торжество в Париж, где был организован дорогойфуршет.