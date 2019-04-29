В Казани ребенок вылетел из коляски на проезжую часть в результате безрассудной попытки его матери пересечь 10-полосную магистраль в удобном ей месте. Очевидец снял на видео момент ДТП.

В Казани ребенок вылетел из коляски на проезжую часть в результате безрассудной попытки его матери пересечь 10-полосную магистраль в удобном ей месте. Очевидец снял на видео момент ДТП.Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел днем 27 апреля на загруженной улице Вишневского. Женщине удалось пересечь семь полос — водители ругались, но притормаживали и уступали ей дорогу. Авария произошла на восьмой полосе, так как владелец минивена поздно заметил пешехода и не успел сдать в сторону.Машина врезалась в коляску, после чего ребенок вылетел на асфальт. Его мать тоже оказалась на земле, но тут же поднялась на ноги и бросилась на помощь. Маленького пациента доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой.