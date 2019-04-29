Частица Благодатного огня доставлена в Крым. Ранее Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Московский аэропорт Внуково.

Частица Благодатного огня доставлена в Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополя. Ранее Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Московский аэропорт Внуково. Святыню привезли в Россию спецбортом.Благодатный огонь каждый год сходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Накануне Пасхи возле святыни собираются тысячи верующих со всего мира. Ожидание схождения огня составляет от нескольких минут до нескольких часов. Святыню доставили в столицу к ночному пасхальному богослужению и затем развезут по храмам России и в зарубежные приходы.В Крым Благодатный огонь был доставлен в воскресенье, в 10:54 по местному времени. Огонь перевозился в специальных лампах с соблюдением особых мер безопасности. В течение воскресенья Благодатный огонь будет передан в храмы Крыма и Севастополя.