Нельзя будет проехать от Студёной Горы до площади Фрунзе

Нельзя будет проехать от Студёной Горы до площади ФрунзеПресс-служба владимирской администрации предупреждает, что 30 апреля, на время проведения мероприятий, посвящённых 370-летию Пожарной охраны России, с 11 утра до 12 дня ограничат движение транспорта в центре областной столицы. Нельзя будет проехать по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской от Студёной Горы до площади Фрунзе.Объехать можно будет по Студёной Горе, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, а также по Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского и Усти-на-Лабе.