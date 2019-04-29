В Баку продолжается заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Дина Аверина победила в упражнениях с булавами и стала третьей в соревнованиях с лентой.

В Баку продолжается заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Дина Аверина победила в упражнениях с булавами и стала третьей в соревнованиях с лентой.За упражнение с булавами Дина Аверина получила 22,500 балла, опередив свою сестру Арину на 200 тысячных балла. Третий результат у украинки Влады Никольченко 21,400. В упражнениях с лентой победу одержала белорусская гимнастка Анастасия Салос — 20,650. Сестры Аверины заняли второе и третье места. Арина получила оценку 20,600 балла, а Дина 20,250.Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем. В упражнениях с мячом она заняла второе место.