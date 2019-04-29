Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР. Ранее Зеленский выразил готовность вести переговоры по обмену пленных по формуле всех на всех.

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР. Ранее Зеленский выразил готовность вести переговоры по обмену пленных по формуле "всех на всех"."Со стороны Киева мы видим лишь заявления и лозунги", — приводит "Интерфакс" слова омбудсмена самопровозглашенной Луганской народной республики Ольги Кобцевой.Правозащитник отметила, что в рамках Минских договоренностей от ЛНР неоднократно направлялись списки пленных и подтверждалась готовность к диалогу, однако активных действий со стороны Украины не последовало. Кобцева выразила надежду на активизацию переговорного процесса по обмену пленными.В Совмине ДНР напомнили, что пока Зеленский не обладает полномочиями, чтобы непосредственно влиять на переговорный процесс. И предложили дождаться инаугурации избранного президента.Ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз.