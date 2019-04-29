Известный актер встретился с Нурсултаном Назабаевым и обсудил совместные кинопроекты.

Известный актер Джеки Чан предложил первому президенту Казахстана Нурсултаны Назарбаеву снять полнометражный фильм. Встреча актера и политика прошла в Пекине, уточняется в микроблоге пресс-секретаря Назарбаева. Сюжет картины и дата начала съемок пока не раскрываются.Чан — один из самых популярных героев боевиков. Снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах. Помимо актерской деятельности и продюсирования является главным режиссером Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР.Назарбаев ранее не интересовался киноиндустрией, хотя в Казахстане о нем снято несколько художественных биографических фильмов.