Уголовное преследование бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Владимир» прекратили

Уголовное преследование бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Владимир» прекратилиЛенинский районный суд города Владимира рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Владимир» Сергея Филиппова - отца местного бизнесмена и некогда кандидата в губернаторы Александра Филиппова, который совсем недавно освободился по УДО.Сергея Филиппова обвиняли в заключении убыточного договора управления между «Владимиртеплогазом» и холдингом «МРГ-Инвест».Расследование дела шло 3 года, в доме Сергея Филиппова проводили обыски, затем ему назначили домашний арест. Через некоторое время отпустили под подписку о невыезде.В итоге уголовное преследование Сергея Филиппова прекратили. Он должен выплатить судебный штраф - 150 тысяч рублей.