Константину Эрнсту предложили разделить шоу Голос. Дети на два отдельных проекта. Один – в котором будут соревноваться дети из народа, а другой – для наследников звезд. По мнению экспертов, такой формат позволит не травмировать психику участников.

Константину Эрнсту предложили разделить шоу "Голос.Дети" на два отдельных проекта. Один – в котором будут соревноваться дети"из народа", а другой – для наследников звезд. По мнению экспертов,такой формат позволит не травмировать психику участников.следовало бы реформировать проект "Голос.Дети". Шоу в его нынешнем формате чересчур травматично для психики юных певцови певиц."На самом деле вариантов всего два. Либо полностьюзакрыть шоу "Голос.Дети", либо принять более разумное решение.Хотелось бы предложить Константину Эрнсту сделать два шоу "Голос. Дети. Народ"и "Голос. Дети. Деньги". В пример можно поставить шоу "Голос60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом – и рейтинги,насколько мне известно, были весьма приличные", – прокомментировалситуацию вокруг финала конкурса эксперт Совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян.По мнению эксперта, если будут созданы два разных конкурса, никтоне будет заходить на чужую территорию – дети из обычных семей будутсоревноваться со своими сверстниками, а дети звезд – в своей отдельной лиге."В этом случае будет полностью исключено голосование"за детей звезд" в народном "Голосе". А вот в "Голос. Дети.Деньги" звезды смогут развернуться, как их душе угодно. Пусть активизируютсвои фан-клубы и устраивают состязание по своим правилам. Было бы интереснозамерить рейтинги у эти двух шоу в случае, если решится наэтот шаг", – заявил Манукян "Дням.Ру".Эксперт напомнил, что он как-то посоветовал КонстантинуЭрнсту радикально изменить формат "Новогоднего огонька". ГендиректорПервого канала сначала сопротивлялся, но позже решился на этот шаг – и получилмассу положительных откликов. По мнению Манукяна, пришло время изменений и для "Голоса"– иначе в следующем сезоне шоу высоких рейтингов не видать.Напомним, пообещал тщательно проверитьитоги голосования в финале шоу "Голос. Дети". Победа в конкурседочери певицы Алсу возмутила большинство россиян.