Константину Эрнсту предложили разделить шоу Голос.
Дети на два отдельных проекта. Один – в котором будут соревноваться дети
из народа, а другой – для наследников звезд. По мнению экспертов,
такой формат позволит не травмировать психику участников.
Константину Эрнсту предложили разделить шоу "Голос.
Дети" на два отдельных проекта. Один – в котором будут соревноваться дети
"из народа", а другой – для наследников звезд. По мнению экспертов,
такой формат позволит не травмировать психику участников.
следовало бы реформировать проект "Голос.
Дети". Шоу в его нынешнем формате чересчур травматично для психики юных певцов
и певиц.
"На самом деле вариантов всего два. Либо полностью
закрыть шоу "Голос.Дети", либо принять более разумное решение.
Хотелось бы предложить Константину Эрнсту сделать два шоу "Голос. Дети. Народ"
и "Голос. Дети. Деньги". В пример можно поставить шоу "Голос
60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом – и рейтинги,
насколько мне известно, были весьма приличные", – прокомментировал
ситуацию вокруг финала конкурса эксперт Совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
По мнению эксперта, если будут созданы два разных конкурса, никто
не будет заходить на чужую территорию – дети из обычных семей будут
соревноваться со своими сверстниками, а дети звезд – в своей отдельной лиге.
"В этом случае будет полностью исключено голосование
"за детей звезд" в народном "Голосе". А вот в "Голос. Дети.
Деньги" звезды смогут развернуться, как их душе угодно. Пусть активизируют
свои фан-клубы и устраивают состязание по своим правилам. Было бы интересно
замерить рейтинги у эти двух шоу в случае, если решится на
этот шаг", – заявил Манукян "Дням.Ру".
Эксперт напомнил, что он как-то посоветовал Константину
Эрнсту радикально изменить формат "Новогоднего огонька". Гендиректор
Первого канала сначала сопротивлялся, но позже решился на этот шаг – и получил
массу положительных откликов. По мнению Манукяна, пришло время изменений и для "Голоса"
– иначе в следующем сезоне шоу высоких рейтингов не видать.
Напомним, пообещал тщательно проверить
итоги голосования в финале шоу "Голос. Дети". Победа в конкурсе
дочери певицы Алсу возмутила большинство россиян.