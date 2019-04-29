Юлия Савичева не признает брачных договоров. Исполнительница предпочитает не думать о разводе.

Юлия Савичева не признает брачных договоров. Исполнительница предпочитает не думать о разводе.Юлия Савичева замужем почти пять лет за Александром Аршиновым. Всего же супруги знают друг друга около 15 лет. Но, по словам Юлии, за это время ей ни разу в голову не приходила мысль составить брачный договор или обговорить заранее условия опеки над общим ребенком.По мнению Савичевой, думать о разводе с мужем сразу после того, как даешь клятву верности, совершенно неправильно. "Это какой-то ужас – все эти брачные договоры", – заявила Юлия в программе "Тема" на Ru.tv.Певица добавила, что ситуация с разводом и оформлением документов по разделу имущества для нее страшный сон.Тем не менее, многие люди, прошедшие через развод потом сожалеют, что заранее не составили контракт, заметил в ответ ведущий. Не редко скандалы разгораются и вокруг звездных разводов – пары годами не могут поделить нажитое добро и детей. К примеру, после многолетней вражды только недавно официально развелись Бред Питт и Анжелина Джоли.