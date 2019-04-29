Европа реагирует на смену власти на Украине оригинально. Одни лидеры уже пугают Зеленского Путиным, другие претендуют на то, чтобы взять Украину в управление.

Европа реагирует на смену власти на Украине оригинально. Одни лидеры уже пугают Зеленского Путиным, другие претендуют на то, чтобы взять Украину в управление. Собственно, под внешним управлением Украина при Порошенко и была до сих пор. Правда, под американским. Для США Украина была лишь расходным материалом в битве с Россией. Для Европы тема сложнее.Избранный президент Украины — человек из ниоткуда. Новичок. Без политического бэкграунда, но явно с богатым опытом перевоплощений. Феномен налицо. Это и стало основным предметом экспертного анализа и, по большей части, не публичного обмена мнениями в профессиональной среде.Много лет Хайно Визе был главным политтехнологом немецких социал-демократов. Ложу на стадионе футбольного клуба "Ганновер-96" он арендует вместе со своим старым другом Герхардом Шредером. Скоро матч — будет, о чем поговорить в перерыве."Очень интересно, как события будут развиваться дальше, удастся ли Зеленскому удержаться, сможет ли он действительно что-то изменить. Благих намерений недостаточно. Для изменения нужно обладать властью. Сложно оценить перспективы такого новичка. Он поймет, что он нуждается в парламентском большинстве", — считает Хайно Визе, почетный консул РФ в Ганновере.Да, похоже на антиутопию, когда позицию человека в государственной иерархии определяют лайки в соцсетях, но ведь уже не первый год тот же Трамп общается с миром через Twitter или соцсети своих подчиненных."Президент Трамп звонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой, а заодно и весь украинский народ с мирными демократическими выборами. Мы продолжим поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", — заявил Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, в своем Twitter.Зеленского поздравляют и зовут в гости как можно быстрее. Берлин, Париж, Лондон, Евросоюз и НАТО — все обещают ему поддержку и возлагают на него большие надежды, что поборет коррупцию, продолжит экономические реформы, пойдет и дальше по пути демократии, победу которой они имели возможность наблюдать в ходе свободных и честных, с их точки зрения, выборов. В прессе, по большей части, все тоже, что было после избрания Порошенко или даже Ющенко, — теперь про Зеленского. Только все проще и схематичнее из-за отсутствия фактуры.Шансы Зеленского, как полагают западные эксперты, снижает то, что он построил свою кампанию на отрицании нынешней олигархической системы власти на Украине, не имея ни встречной концепции, ни сил, на которые можно было бы опереться. Его сравнивают с Макроном, хотя очевидно, ситуация у Зеленского еще более запутанная."В этой связи высока вероятность того, что через пару месяцев или 1,5 года мы увидим на Украине движение против Зеленского, как это было с Макроном и "Желтыми жилетами" во Франции. Население Украины нельзя обвинить в чрезмерной наивности. Просто граждане были в отчаянии и стремились сместить действующего президента. В украинском обществе я не наблюдаю завышенных ожиданий или утопических взглядов, что в стране теперь все изменится. Если принять во внимание слабый мандат Зеленского, то остановить войну на востоке Украины будет очень сложно. Я не вижу предпосылок к серьезным переменам", — сказал политолог Фолькер Вайксель.Зеленскому нельзя вести самостоятельные переговоры с Москвой — слишком мало опыта: это общая точка зрения. Но дальше в единстве Запада начинаются неполадки. Встает вопрос, кто в большей степени будет таким неопытным политиком манипулировать, Вашингтон с Лондоном или Берлин с Парижем?Взгляды на роль и место Украины за прошедшие пять лет заметно разошлись. На континенте устали от санкций, трезвые политики и деловые круги уже просто требуют нормальных отношений с Москвой. А для англосаксов ничего не поменялось и не поменяется.Пресс-секретарь британского премьера Мэй по итогам ее телефонного разговора с Зеленским сообщает: "Госпожа премьер-министр отметила важность для обеих наших стран работать вместе с мировым сообществом по сдерживанию российской угрозы".Для США и Британии Украина — таран против России, пусть от нее щепки летят. А с Евросоюзом — по принципу Виктории Нуланд, который она сформулировала еще в 2014 году, послав ЕС на четыре буквы."Эта фраза актуальна как никогда. США сейчас возглавляет человек, который эти слова мог бы произнести. Все дело в интересах: Германия всегда без особых усилий двигалась в фарватере США, что позволило добиться значительных экономических результатов. Сейчас наступило другое время, американцы осознали, что Германия, вероятно, может составить им опасную конкуренцию. В итоге были разработаны стратегии по противодействию ФРГ", — отметил Хайно Визе.Поддержание в порядке враждебного буфера между Германией и Россией, в который входят страны Балтии, Польша и Украина, стало уже просто непременным условием сохранения американского доминирования в Европе, и это понятная стратегия.Вот Порошенко, хотя кормили его в долг и под проценты МВФ, четко знал хозяина – ему, в общем-то, хватало встречи с чиновником средней руки. Краткая встреча с Трампом — высшее достижение дипломатии.Зеленский, с точки зрения Вашингтона, тоже должен выглядеть способным и обнадеживающим: хочет переделать "нормандский формат", включив в него США и Великобританию, призывает ввести новые санкции против России и пока явно не представляет, как закончить гражданскую войну.В Европу такой будет ездить, как ездил его предшественник, может, и часто, но бессмысленно. Известно, что "психотерапевтические сеансы" в Берлине от многих безумств Порошенко не удержали, потому что у Европы так и не появилось однозначного понимания, какую Украину она хочет. Формулировать ясную концепцию сейчас одновременно и поздно, и рано.Через месяц выборы в Европарламент, потом — новая Еврокомиссия, а там, возможно, и новый канцлер Германии. Наверное, если бы Европа осознала свой интерес в отношении Украины, страны, которую вроде бы считает своей частью, это помогло бы Владимиру Зеленскому значительно больше, чем декларации о поддержке, которыми его недавно засыпали. При существующем положении дел демократия на Украине будет побеждать снова и снова. До тех пор, пока не проиграет.