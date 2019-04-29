В матче 26-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде проиграл Краснодару со счетом 0:2. Главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 26-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:2. Главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Не думаю, что стоит говорить о невезении. Мы могли бы усилить игру путем замен, лучшего расположения опорников в концовке. Мы стали действовать авантюрно, что позволяло сопернику убегать в контратаки, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Мы играли с позиции силы, с позиции атаки. Может, не стоило этого делать, но быстро пропущенный первый мяч заставил нас действовать в такой манере".Российская карьера Гончаренко началась в Краснодаре, белорусский специалист поделился впечатлениями от возвращения в город: "было хорошее настроение, мы жили в том месте, где я снимал квартиру, была ностальгия. Сейчас сложно об этом даже думать".Напомним, "Краснодар" с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился строчкой ниже, имея в активе 44 очка. В следующем туре "быки" 5 мая на выезде сыграют с "Ростовом", а армейцы в тот же день примут "Динамо".