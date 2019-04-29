Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной работы С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2019 года будет осуществляться по следующему графику...
Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной работы С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2019 года будет осуществляться по следующему графику:
1, 2, 3, 4, 5 мая и 9, 10, 11, 12 мая 2019 года с 8 :00 до 20:00 с перерывом на обед с 14: 00 до 15:00 в следующих отделениях:
- отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Лобненская, дом 20);
- отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Твардовского, дом 8, корпус 5);
-отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Твардовского, дом 8, к.5);
- отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, Сигнальный проезд, дом 9);
-отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Перерва, дом 21);
-отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Академика Глушко, дом 13);
1, 2, 3, 9, 10 мая 2019 года выходной день в следующих отделениях:
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, Волховский переулок, дом 16/20);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, улица Вагоноремонтная, дом 27);
-в отделении по обслуживанию, ЗАТО особо важных и режимных
объектов МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва,
улица Вагоноремонтная, дом 27);
-в отделении по обслуживанию дипломатических представительств,
консульских учреждений и их сотрудников (г. Москва, улица Лобненская, д. 20);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, Хорошевское шоссе, владение 42А);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Зеленоград, улица Крупской, дом 1);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, улица Большая Косинская, дом 1Б);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, проспект Мира, дом 207, корпус 1);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, улица Нагатинская, дом 2, строение 3);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, улица 50-летия Октября, дом 6, корпус 1);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 20);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Лобненская, дом 20);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Садовая-Самотечная, д. 1);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Перерва, дом 21);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Зеленоград, ул. Крупской, дом1);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Пяловская, дом 21);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Б. Косинская, 1Б);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, Сигнальный проезд, дом 9);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Вернисажная, дом 1 стр. 1);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Нижние поля, дом 35, стр.3);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Нагатинская, дом 27, к.2);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, Варшавское ш., дом 170);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Троицк, Октябрьский пр-т, дом 20);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, 50 лет Октября, дом 6, к.1);
-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ
МВД России по г. Москве (г. Москва, Киевская, дом 20).
1 и 9 мая 2019 года выходной день в следующих отделениях:
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, Пресненская набережная, дом 2);
-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД
России по г. Москве (г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 1);
Прием граждан по вопросам исполнения административного законодательства в подразделениях ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве будет осуществляться по следующему графику:
4, 11 мая 2019 года - с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом с 14.00 до 15.00 часов.
При этом в период праздничных и выходных дней будет организованна работа по приему граждан обращающихся за выдачей автомототранспортных средств, задержанных в порядке статьи 27.13 КоАП РФ.
1, 2, 3 мая, а также 9, 10 мая 2019 года – выходные дни.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
(495) 624-45-81