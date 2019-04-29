Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной работы С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2019 года будет осуществляться по следующему графику...

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной работы С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2019 года будет осуществляться по следующему графику:1, 2, 3, 4, 5 мая и 9, 10, 11, 12 мая 2019 года с 8 :00 до 20:00 с перерывом на обед с 14: 00 до 15:00 в следующих отделениях:- отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Лобненская, дом 20);- отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Твардовского, дом 8, корпус 5);-отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Твардовского, дом 8, к.5);- отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, Сигнальный проезд, дом 9);-отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Перерва, дом 21);-отделение регистрационной работы МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Академика Глушко, дом 13);1, 2, 3, 9, 10 мая 2019 года выходной день в следующих отделениях:-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, Волховский переулок, дом 16/20);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, улица Вагоноремонтная, дом 27);-в отделении по обслуживанию, ЗАТО особо важных и режимныхобъектов МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва,улица Вагоноремонтная, дом 27);-в отделении по обслуживанию дипломатических представительств,консульских учреждений и их сотрудников (г. Москва, улица Лобненская, д. 20);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, Хорошевское шоссе, владение 42А);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Зеленоград, улица Крупской, дом 1);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, улица Большая Косинская, дом 1Б);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, проспект Мира, дом 207, корпус 1);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, улица Нагатинская, дом 2, строение 3);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, улица 50-летия Октября, дом 6, корпус 1);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 20);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Лобненская, дом 20);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Садовая-Самотечная, д. 1);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Перерва, дом 21);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУМВД России по г. Москве (г. Зеленоград, ул. Крупской, дом1);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Пяловская, дом 21);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Б. Косинская, 1Б);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, Сигнальный проезд, дом 9);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Вернисажная, дом 1 стр. 1);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Нижние поля, дом 35, стр.3);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, улица Нагатинская, дом 27, к.2);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, Варшавское ш., дом 170);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУМВД России по г. Москве (г. Троицк, Октябрьский пр-т, дом 20);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, 50 лет Октября, дом 6, к.1);-в отделении по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУМВД России по г. Москве (г. Москва, Киевская, дом 20).1 и 9 мая 2019 года выходной день в следующих отделениях:-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, Пресненская набережная, дом 2);-в отделении регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВДРоссии по г. Москве (г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 1);Прием граждан по вопросам исполнения административного законодательства в подразделениях ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве будет осуществляться по следующему графику:4, 11 мая 2019 года - с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом с 14.00 до 15.00 часов.При этом в период праздничных и выходных дней будет организованна работа по приему граждан обращающихся за выдачей автомототранспортных средств, задержанных в порядке статьи 27.13 КоАП РФ.1, 2, 3 мая, а также 9, 10 мая 2019 года – выходные дни.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81