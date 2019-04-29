Избранный президент Украины Владимир Зеленский позволил себе резко ответить на инициативу главы российского государства раздать паспорта жителям Донбасса. Смелая и дерзкая риторика актера далеко не всем пришлась по душе.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский позволил себе резко ответить на инициативу главы российского государства раздать паспорта жителям Донбасса. Смелая и дерзкая риторика актера далеко не всем пришлась по душе.Зеленский еще не вступил в должность, но уже берет на себяслишком многое, уверены критики избранного президента Украины. Так, один изпользователей Сети отметил, что актер "строит из себя Фауста".Другие выразили сомнение, что Москве стоит надеяться наулучшение отношений с Киевом при президенте Зеленском. "Окно возможностейдля нормализации отношений между Украиной и Россией закрыли еще до того, какуспели открыть", – пишут разочарованные пользователи Сети.Другие комментаторы отметили, что высказываниянапоминают слова Порошенко. Так, журналистка Екатерина Рошук отметила, чтомногие из тех, кто проголосовали за юмориста, надеются на окончание войны вДонбассе. "А ты Путину ультимативно хамишь на украинском в своем посту в "Фейсбуке",это не в плюс твоему рейтингу", – недоумевает она.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ,упрощающий получение российского гражданства жителям Донецкой и Луганскойнародных республик. Глава государства также не исключил, что Москва можетначать выдачу паспортов всем гражданам Украины.Избранный президент Незалежной нервно отреагировал наинициативу российского лидера. По мнению , гражданства России могутжелать лишь те, кто находится под влиянием пропаганды или хочет скрыться отуголовного преследования. Украина, заявил политик, будет давать гражданствовсем "страдающим от авторитарных и коррумпированных режимов".