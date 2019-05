В регулярном чемпионате Главной футбольной лиги США состоялся матч между Лос-Анджелес Гэлакси и Реал Солт-Лейк. Поединок завершился победой галактической команды со счетом 2:1.

В регулярном чемпионате Главной футбольной лиги США состоялся матч между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Реал Солт-Лейк". Поединок завершился победой галактической команды со счетом 2:1.Главные героем встречи стал шведский нападающий команды из Калифорнии Златан Ибрагимович. На 78-й минуте матча швед удачно подставил ногу после прострела с фланга и забил победный гол своей команды. Помимо него за "Гэлакси" забил Уриэль Антуна. У клуба из Солт-Лейк-Сити забивал Донни Тоя.