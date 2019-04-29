Телеведущая поделилась воспоминаниями о работе с шоуменом. Ксения Собчак рассказала, как сидела на коленях избранного президента Украины.

Телеведущая поделилась воспоминаниями о работе с шоуменом. Ксения Собчак рассказала, как сидела на коленях избранного президента Украины.Несколько часов назад звезда опубликовала на странице в Instagram отрывок из юмористической программы, где актеры сидят в кабинете полицейского. "А ты мне сразу приглянулся", – сказала журналистка и села на колени Владимира Зеленского.В подписи к посту она поздравила шоумена с победой на выборах лидера Украины. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни", – приводит слова Ксении Собчак .В комментариях один из пользователей с иронией отметил, что телеведущая положительно влияет на судьбу своих коллег. "Кто к Ксении прикасается – тому светит и президентство. Рано или поздно", – заявил подписчик.Другой пользователь представил, что случилось бы, если бы журналистка сама стала президентом. "Если бы вы стали президентом, тогда бы Россия посидела на коленях у Украины", – написал он.Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Согласно данным ЦИК, актер набрал около 73,22% голосов. За действующего лидера страны Петра Порошенко проголосовали 24,45% граждан.