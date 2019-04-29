Жители села Аполлоновка в Омской области в большинстве своем - потомки пяти немецких семей, которые переселились в российскую Сибирь из Украины в начале ХХ века.

Жители села Аполлоновка в Омской области в большинстве своем — потомки пяти немецких семей, которые переселились в российскую Сибирь из Украины в начале ХХ века. Сегодня, как и сто лет назад, немцы в сибирской Аполлоновке живут традиционным укладом, не тужат и никуда уезжать не собираются. Дома здесь не продаются. Почему?Аполлоновка. На одних дорогах, а точнее сказать направлениях здесь иногда могут встретиться и немецкие внедорожники, и российские "Нивы", но есть места, где можно проехать только на телеге. Здесь, как и во множестве других деревень в округе, "дороги" — понятие условное. Знаки ограничения скорости на них нужны разве что для поднятия настроения проезжающих. До ближайшей цивилизации отсюда минимум час езды, но количество местных жителей за последние 10 лет увеличилось больше чем на сотню. сегодня здесь живут 960 человек.Местное развлечение в Аполлоновке во время весеннего половодья — кататься на лодке по заливным лугам. Про эту деревню говорят: "Здесь все есть, но ничего нет". Здесь много новых красивых кирпичных домов, но нет ни газа, ни водопровода. Здесь довольно много крупных производств, но при этом практически нет ни мобильной связи, ни Интернета.Эту деревню называют "немецкой". Впрочем, кроме потомков германцев, основавших ее еще в начале ХХ века сегодня здесь живут и русские, и казахи. Целая улица трехэтажных коттеджей как с картинки — с аккуратными участками и зеленеющими газонами — только один из районов Аполлоновки.Перед домом у Якова Тевса — декоративная мельница. Собрал своими руками. На территории — гостевой дом, огромный гараж: внутри не пройти — здесь с десяток велосипедов, снегоход, квадроцикл, японский мотоцикл.Посреди поля — ангар с собственным самолетом. Много лет Яков пытался собрать свой летательный аппарат и даже однажды сумел соединить бревно, выполнявшее роль фюзеляжа, — с крыльями и двигателем. Но самолет сломался. Яков купил новый и летает на нем. "Фигуры не делаю, просто летаю для души", — рассказал Яков.Привычная ситуация в Аполлоновке — водовоз застрял в грязи: он приехал, чтобы развозить питьевую воду по канистрам жителей. Его пытаются вытянуть на цепи внедорожником. Похоже, не получается. Судя по всему, будет нужен трактор.Жителям Аполлоновки пришлось научиться жить без полноценного водопровода. Питьевую воду привозят два раза в неделю. Чтобы не тратить время водителя, жители Аполлоновки, как правило, выносят канистры из своих домов прямо на дорогу. Водовоз останавливается, наливает, забирает талоны на воду, которые люди оставляют в пакетиках, и движется дальше.Немецкая смекалка в условиях, когда из-за дождя водовоз не добирается до множества улиц, выручает. Во многих домах существует дренажная система, которая собирает воду в подземные резервуары. Правда, только техническую.Еще одна немецкая особенность — баня внутри дома. Находится в тепле, нагревается быстрее, а значит, дешевле. В доме пчеловода Якова Эппа в общей сложности три санузла: для гостей, родителей и детей. Говорит, пытаться посчитать, сколько у него их, бесполезно: в доме кроме своих постоянно еще и друзья, и двоюродные братья с сестрами.В Аполлоновке — 52 многодетных семьи. Половина населения деревни — религиозное. Женщины в баптистских семьях, как правило, не работают — занимаются детьми. Дома говорят на немецко-платском диалекте, на котором разговаривали предки-основатели деревни. При поступлении в первый класс некоторые дети еще только начинают учить русский язык.В школе — 197 детей. В одну смену все классы не вмещаются — занимаются в две. Особое внимание — к немецкому языку. В школе учат классический вариант языка. Ее мама и папа родились в Аполлоновке, уехали в Германию, родили детей и недавно снова вернулись в деревню.Предприятия здесь почти все — семейные. Например, первую самодельную пилораму Андрею Паульсу построил его тесть — тот самый Яков, конструктор самолетов и мельниц. Сегодня он руководит предприятием, поставляющим древесину на крупные промышленные производства, но если погрузчик буксует, готов и сам сесть за руль, показать молодому поколению, как надо.Немецкий магазин в Аполлоновке. Фасад — в строгих тонах. Аккуратная огороженная территория. Автомобили паркуют внутри, телеги с конями — за ограждениями. В магазине ни спиртного, ни сигарет. А еще, если очень нужно, могут дать в долг.Чем больше в Аполлоновке появляется проблем, тем сильнее люди стараются. В деревне нет постоянного врача: фельдшер иногда приезжает из соседнего села, но большую часть времени на двери его кабинета — замок, при этом рождаемость не падает.Денег, выделенных на ремонт дорог хватило на 200 метров, но люди сложились и купили тысячу тонн щебенки, чтобы засыпать ей дороги, когда земля просохнет. Когда местным жителям объявили, что отменят часть автобусных рейсов, у многих не осталось возможности выехать из деревни. Зарплаты приходят на карту, а банкомата в Аполлоновке нет. Учителя записали обращение к президенту Путину.На данный момент автобусы восстановлены, а в ближайшее время обещают начать ремонтировать обводную дорогу. Сами жители при этом не расслабляются. Говорят, действовать коллективно — залог развития — и личного, и всей деревни."Мы делимся опытом. Мы не боимся зависти, если у соседа будет лучше, чем у меня. А когда люди строят вокруг себя большие заборы, чтобы сосед не видел, как хорошо он живет, это плохо", — уверен Яков Эпп.За политическими новостями в Аполлоновке почти не следят. Куда важнее посевная, которая вот-вот начинается.