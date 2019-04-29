Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал выход страны из Организации американских государств освобождением от министерства колоний США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал выход страны из Организации американских государств освобождением от "министерства колоний США". Мадуро написал в Twitter, что ОАГ - "организм по вмешательству", не уважающий демократию и международные законы. Как заявил президент, "наша родина говорит ОАГ "прощай".Nos liberamos del Ministerio de las Colonias de EE.UU, un organismo injerencista e irrespetuoso de los principios democráticos y el Derecho Internacional. Nuestra Patria Bolivariana e Independiente le dice ADIÓS a la OEA. #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/MtVIx9l40m— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2019 г.Мадуро объявил праздничным днем 27 апреля. В этот день закончился двухлетний процесс расставания Венесуэлы с ОАГ. Большинство стран в Северной и Южной Америке не признали победу Мадуро на недавних выборах президента Венесуэлы.