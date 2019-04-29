Каролина Харрикейнз выиграла второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги у Нью-Йорк Айлендерс. Поединок между командами завершился минимальной победой ураганов со счетом 2:1.

"Каролина Харрикейнз" выиграла второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги у "Нью-Йорк Айлендерс". Поединок между командами завершился минимальной победой "ураганов" со счетом 2:1."Островитяне" забили первыми – на 14-й минуте Мэтью Барзал открыл счет заброшенным голам в матче. Однако в дальнейшем хоккеисты "Каролины" перевернули ход встречи, забив два ответных гола. Они на счету Уоррена Фегеле и Нино Нидеррайтера.Отметим, что участия во встрече не принимал российский нападающий Андрей Свечников, который восстанавливается после травмы, полученной в результате драки со своим соотечественником Александром Овечкиным из "Вашингтон Кэпиталз".Теперь "Каролина" повела в серии со счетом 2:0. Противостояние переезжает из Нью-Йорка в Роли и продолжится на домашней арене "Харрикейнз". Третий матч серии состоится 2 мая.