Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской областиПредседателем комитета государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области назначили Сергея Терехова. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома 29 апреля.Сергей Терехов родился во Владимире, окончил юрфак ВлГУ. С 2000-го года работал юрисконсультом испокома Российского молодежного парламента. В дальнейшем трудоустроился в Минюст РФ, затем в региональном управлении Федеральной регистрационной службы, а также руководил юридическими службам в коммерческих структурах.