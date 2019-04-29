Воскресная программа 26 тура российской премьер-лиги завершалась матчем в Краснодаре, где местная одноименная команда в центральном матче принимала московский ЦСКА. Быки нанесли столичным армейцам поражение со счетом 2:0 и обошли их в таблице.

Воскресная программа 26 тура российской премьер-лиги завершалась матчем в Краснодаре, где местная одноименная команда в центральном матче принимала московский ЦСКА. "Быки" нанесли столичным армейцам поражение со счетом 2:0 и обошли их в таблице.Подопечным Олега Мусаева достаточно быстро удалось повести в счете. Этому поспособствовал воспитанник краснодарской академии Даниил Уткин, который распечатал ворота Игоря Акинфеева уже на 7-й минуте поединка.Удвоить свое преимущество краснодарцам удалось уже во второй половине поединка. На 55 минуте матча голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов отпасовал дальним броском на Вандеросона, который сделал прострел в центр штрафной площади армейцев на Дмитрия Стоцкого, успешно замкнувшего пас своего партнера по команде.После домашнего успеха "Краснодар" набрал 46 очков и поднялся на третье место чемпионата России. Подопечные Виктора Гончаренко же сместились на четвертую позицию, оставшись с 44 баллами.