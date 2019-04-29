Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети Магнит, расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.В настоящее время тушение огня продолжается, оно осуществляется по нескольким боевым участкам, передает ТАСС. Правоохранительными органами рассматриваются несколько версий причин возникновения пожара, в том числе, электротехническая неисправность и нарушение правил пожарной безопасности.По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Воронежской области, к моменту прибытия пожарных огнем была охвачена половина здания — 20 тысяч квадратных метров. Позже возгорание распространилось на все здание. В тушении пожара были задействованы 124 человека и 50 единиц техники.