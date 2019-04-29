Ведущая Лена Летучая получила порцию жесткой критики, выложив снимок на Пасху в Instagram. По мнению большинства, девушка выбрала весьма сомнительный образ.

Ведущая Лена Летучая получила порцию жесткой критики, выложив снимок на Пасху в Instagram. По мнению большинства, девушка выбрала весьма сомнительный образ.Телеведущая Елена Летучая вызвала волну негодования у своих подписчиков в Instagram, опубликовав в Пасху фотографию у церкви. В частности, поклонники Летучий пришли в недоумение от ее неуместного, по их мнению, наряда.Большинство пользователей отметили, что надетое Летучей платье-рубашка напоминает скорее странную распашонку. Но больше всего юзеров раззадорил тот факт, что публикация, вероятно, рекламная. По их мнению, в день Пасхи стоило удержаться от таких постов."Как же не отметить, где купила платье… Или история о том, как за рекламный бюджет люди готовы на все и в любой день календаря…" – недоумевает в комментариях один из поклонников Летучей."Леночка, это перебор уже! Перестарались", – добавил другой.Также вопросы у пользователей вызвал и цвет платка телеведущей. Они сочли неприемлемым приходить в церковь в черном платке в столь важный день, пишет .Впрочем, некоторые преданные поклонники все же поддержали Летучую, отметив, что она прекрасно выглядит. "Только и ждете, чтобы обрушить тонну недовольства из-за не того цвета платка или платья. Лицемерные „верующие“", – не сдержался один из комментаторов.При этом несмотря на вышеописанный спор фотография Летучей собрала 40 тысяч лайков за несколько часов с момента публикации.