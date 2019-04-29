Снимок пустой переправы через Керченский пролив взбудоражил россиян. Фотография появилась в Сети после того, как стало известно об опасном сближении с Крымским мостом самолетов американской авиации.

Снимок пустой переправы через Керченский пролив взбудоражил россиян. Фотография появилась в Сети после того, как стало известно об опасном сближении с Крымским мостом самолетов американской авиации.Свежий снимок на своей странице в Twitter разместилапользователь с ником RoksolanaToday&Крым. Фотография Крымского моста быласделана с высоты птичьего полета. Видно, что автомобилей на переправе нет.Отсутствие транспорта на Крымском мосту озадачилопользователей. "Свежайший пролет над мостом. Майские стартовали. Запоребриком около двух недель выходных", – прокомментировала своюпубликацию RoksolanaToday&Крым.В Сети начали ходить разные слухи. Люди стали задаваться вопросами, почему на Крымском мостутак мало автомобилей. "Вроде уже туристический сезон на подходе. Летомбудет больше?" – недоумевает пользователь Twitter Константин Симонов.Очередные фотографии опустевшей переправы появились послесообщений о чрезвычайной активности американских военно-воздушных сил недалекоот . Отмечалось, что последнее время самолеты-разведчики ВВС СШАсовершают рейды у Крыма чуть ли не каждый день.Так, 22 апреля самолет радиоэлектронной разведки BoeingRC-135V проводил патрулирование вдоль берега полуострова. На следующий день уКрыма появился разведывательный беспилотник США, который до этого пролетел надДонбассом.Стоит отметить, что небольшое количество автомобилей наКрымском мосту часто дает повод украинцам позлословить. В Незалежнойутверждают, что переправой якобы не хотят пользоваться.Но верить россказням недоброжелателей не стоит. пользуется большой популярностью у жителей полуострова и Кубани. А сначалом туристического сезона по переправе потянутся вереницы отдыхающих.