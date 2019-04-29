Снимок пустой переправы через Керченский пролив взбудоражил россиян. Фотография появилась в Сети после того, как стало известно об опасном сближении с Крымским мостом самолетов американской авиации.
Снимок пустой переправы через Керченский пролив взбудоражил россиян. Фотография появилась в Сети после того, как стало известно об опасном сближении с Крымским мостом самолетов американской авиации.
Свежий снимок на своей странице в Twitter разместила
пользователь с ником RoksolanaToday&Крым. Фотография Крымского моста была
сделана с высоты птичьего полета. Видно, что автомобилей на переправе нет.
Отсутствие транспорта на Крымском мосту озадачило
пользователей. "Свежайший пролет над мостом. Майские стартовали. За
поребриком около двух недель выходных", – прокомментировала свою
публикацию RoksolanaToday&Крым.
В Сети начали ходить разные слухи. Люди стали задаваться вопросами, почему на Крымском мосту
так мало автомобилей. "Вроде уже туристический сезон на подходе. Летом
будет больше?" – недоумевает пользователь Twitter Константин Симонов.
Очередные фотографии опустевшей переправы появились после
сообщений о чрезвычайной активности американских военно-воздушных сил недалеко
от . Отмечалось, что последнее время самолеты-разведчики ВВС США
совершают рейды у Крыма чуть ли не каждый день.
Так, 22 апреля самолет радиоэлектронной разведки Boeing
RC-135V проводил патрулирование вдоль берега полуострова. На следующий день у
Крыма появился разведывательный беспилотник США, который до этого пролетел над
Донбассом.
Стоит отметить, что небольшое количество автомобилей на
Крымском мосту часто дает повод украинцам позлословить. В Незалежной
утверждают, что переправой якобы не хотят пользоваться.
Но верить россказням недоброжелателей не стоит. пользуется большой популярностью у жителей полуострова и Кубани. А с
началом туристического сезона по переправе потянутся вереницы отдыхающих.