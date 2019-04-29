Певица МакSим вышла на связь спустя неделю после страшной автомобильной аварии. Сейчас девушка до сих пор находится в больнице.

Певица МакSим вышла на связь спустя неделю после страшной автомобильной аварии. Сейчас девушка до сих пор находится в больнице.Певица МакSим впервые прокомментировал страшную аварию, в которую она попала 23 апреля. Девушка сильно пострадала – в Сети ранее появились фотографии многочисленных гематом, которые буквально покрыли все ее тело. Также сообщалось, что после ДТП у МакSим наблюдалась кратковременная потеря памяти.Известно, что авария произошла по пути в аэропорт – Марина должна была лететь в Москву на съемки своего нового клипа "Абонент недоступен", далее у нее был запланирован масштабный гастрольный тур, но теперь все пришлось перенести. В больнице певица пробудет как минимум до середины мая."Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось, – поделилась со МакSим. – Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило и мы чудом не оказались в кювете".Она добавила, что боль начала чувствовать только в больнице, когда увидела, что все ее тело покрыто синяками и гематомами. На фоне таких травм у МакSим начался сильный воспалительный процесс, поднялась температура. Родственники даже сначала пытались не афишировать случившиеся, поскольку врачи не давали никаких конкретных прогнозов."Только в клинике осознала, как тело буквально ломит, – призналась Марина. – Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов и поскорее снова вернуться в строй".Она добавила, что ей безумно жаль, что приходится переносить и гастрольный тур, и съемки клипа. Но все запланированное обязательно составиться, уверяет певица.