Манекенщик Талес Соарес скончался после падения на показе. Трагедия произошла на Неделе моды в Сан-Паулу (Бразилия).

Манекенщик Талес Соарес скончался послепадения на показе. Трагедия произошла на Неделе моды в Сан-Паулу (Бразилия).По данныморганизаторов мероприятия, 26-летний Соарес упал во время показа бренда Ocksa. Предположительно,падение произошло из-за того, что он наступил на шнурок своего ботинка, сообщает Associated Press.Сначала зрители подумали, что падение модели – всего лишь частьпредставления. Однако позже молодого человека начало трясти, а изо рта пошла пена, передает Folhade S. Paulo.Медики попытались оказать Соаресу помощь на месте, после чего егодоставили в больницу. Там манекенщик умер в течение часа, так и не придя в сознание. Судя по всему,до показа парень хорошо себя чувствовал и ни на что не жаловался.Талес Соарес родился в 1992году и выступал под именем Талес Котта. Он постоянно делился снимками с закулисьяпоказов с более, чем 20 тысячами своих подписчиков в Instagram.Известно, что Талес Соаресполучил образование по спортивной специальности и был вегетарианцем. Парень встречалсяс моделью по имени Роза Фернанда.