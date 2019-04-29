Манекенщик Талес Соарес скончался после
падения на показе. Трагедия произошла на Неделе моды в Сан-Паулу (Бразилия).
Манекенщик Талес Соарес скончался после
падения на показе. Трагедия произошла на Неделе моды в Сан-Паулу (Бразилия).
По данным
организаторов мероприятия, 26-летний Соарес упал во время показа бренда Ocksa. Предположительно,
падение произошло из-за того, что он наступил на шнурок своего ботинка, сообщает Associated Press.
Сначала зрители подумали, что падение модели – всего лишь часть
представления. Однако позже молодого человека начало трясти, а изо рта пошла пена, передает Folha
de S. Paulo.
Медики попытались оказать Соаресу помощь на месте, после чего его
доставили в больницу. Там манекенщик умер в течение часа, так и не придя в сознание. Судя по всему,
до показа парень хорошо себя чувствовал и ни на что не жаловался.
Талес Соарес родился в 1992
году и выступал под именем Талес Котта. Он постоянно делился снимками с закулисья
показов с более, чем 20 тысячами своих подписчиков в Instagram.
Известно, что Талес Соарес
получил образование по спортивной специальности и был вегетарианцем. Парень встречался
с моделью по имени Роза Фернанда.