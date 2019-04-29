На туманном Альбионе состоялись заключительные матчи 36 тура чемпионата Англии по футболу. Программу выходных завершал центральный поединок между Манчестер Юнайтед и Челси. Команды не смогли выявить победителя – встреча завершилась со счетом 1:1.

На туманном Альбионе состоялись заключительные матчи 36 тура чемпионата Англии по футболу. Программу выходных завершал центральный поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Команды не смогли выявить победителя – встреча завершилась со счетом 1:1.Подопечные Уле-Гуннара Сульшера смогли забить быстрый гол – уже на 11-й минуте поединка испанский полузащитник Хуан Мата поразил ворота "синих". Однако те, в свою очередь, отыгрались еще до перерыва. На 43-й минуте Маркус Алонсо восстановил статус-кво. Во втором тайме соперники обошлись без голов и разошлись ничьей.После матча в активе "МЮ" стало 65 очков с которыми он продолжает занимать шестую строчку. "Челси" же набрал 68 баллов и сохранил между собой и манкунианцами дистанцию в три балла. "Синие" располагаются на четвертой позиции в АПЛ.В остальных играх ведущий борьбу за чемпионство "Манчестер Сити" одержал непростую выездную победу в матче против "Бернли". "Горожане" выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Серхио Агуэро и вернули себе первую строчку в таблице, вновь опередив "Ливерпуль" на одно очко.Также отметим крупное поражение "Арсенала", которое учинил им "Лестер Сити". "Лисы" забили в ворота лондонских "канониров" три безответных мяча в исполнении Юри Тилеманса и Джейми Варди, оформившего дубль.