Светлый праздник Пасхи отмечают прихожане Старообрядческой Церкви. В Москве многочасовая служба состоялась в Покровском соборе в районе Рогожской слободы.

Светлый праздник Пасхи отмечают прихожане Старообрядческой Церкви. В Москве многочасовая служба состоялась в Покровском соборе в районе Рогожской слободы.Возле храма Покрова – сотни прихожан, держат в руках свечи. Женщины — в белоснежных платках, мужчины в традиционных кафтанах. В духовный центр староверов приехали верующие из разных уголков не только России, но и мира.Глава Старообрядческой Церкви митрополит Корнилий в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24" рассказал, что Рогожская слобода — важнейшая святыня — была основана при Екатерине Великой, сегодня переживает эпоху возрождения. Об этом говорит и визит Владимира Путина, состоявшийся в 2017-м году. Он стал первым за 350 лет главой государства, который посетил духовный центр староверов."С каждым годом мы благодарны правительству Москвы и президенту, который был в нашем комплексе. Это возрождение знаменательно — сколько было гонений, мы очень благодарны Богу, тем людям, которые помогают нам и сочувствуют", — сказал старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси Корнилий.Благодаря такой поддержке староверы сохраняют свою соборность. Хранят уникальные исторические реликвии. В руках у священнослужителей древние иконы, некоторые датированы XIII веком. Под сводами храма их собирали не одну сотню лет."Этот собор насыщен дареными иконами, вклад старообрядцев", — рассказал завуч московского старообрядческого духовного училища Михаил Николаев.Время тут словно застыло, обернувшись вспять. Даже пасхальную службу, как сотни лет назад, проводят при свечах. Паникадило — с десятком свечей. Их зажигает пономарь, символично преодолевая 33 ступени лестницы, которая собрана еще в XIX веке.Перезвон разливается на всю слободу. С вершины колокольни, которая построена в честь указа Николая II об укреплении начал веротерпимости, который положил конец преследованию староверов в Российской империи.По преданию, староверы хотели построить в слободе колокольню выше, чем колокольня Ивана Великого в Кремле, но, чтобы не навлекать лишние разговоры, проект пришлось уменьшать. В итоге, колокольню построили на полкирпича ниже, чем кремлевскую.Для староверов этот устремленный в небо храм — символ мирных, добрососедских отношений с другими конфессиями и религиями."Господь за нас сказал, придя к своим ученикам – мир Вам. Если будет это, то все остальное приложится", — сказал старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси Корнилий.Многочасовая служба завершилась, а с ней — и строгий пост. Вместе со всем православным миром старообрядцы встретили Светлый Праздник Пасхи.