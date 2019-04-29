Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии терактов на острове подписал указ, который предусматривает запрет на ношение предметов одежды, закрывающих лицо. Запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии терактов на острове подписал указ, который предусматривает запрет на ношение предметов одежды, закрывающих лицо. Запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ланкийские СМИ, это будет сделано, чтобы упростить работу правоохранительных органов, а также в качестве дополнительной меры безопасности.В результате серии терактов в пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке погибли, по данным минздрава, 250-260 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ, а также во многих других странах мира). Следственные органы предполагают, что теракты осуществили девять смертников. Личности восьми из них уже установлены.