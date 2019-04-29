На трассе М4 Дон в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ об убийстве. Ведется розыск людей, причастных к совершению этого преступления.

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону, водитель был застрелен в Октябрьском районе области, неподалеку от развязки перед поворотом на город Шахты.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ведется розыск людей, причастных к совершению этого преступления.